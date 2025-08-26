Ahora

Dani Mateo ironiza sobre la carrera de espermatozoides celebrada en EEUU: "No está en Francia, pero se juega con Le Mans"

Dani Mateo desvelaba en este vídeo todos los secretos de la 'Sperm Race', una nueva forma de atraer a "una nueva generación de chavales, algo misóginos, obsesionados con el esperma como símbolo de poder masculino".

Dani Mateo hablaba en El Intermedio de la 'Sperm Race', una nueva y absurda competición donde 'cryptobros' y 'gymbros' se fusionaban en 'espermabros': "Una nueva generación de chavales, algo misóginos, obsesionados con el esperma como símbolo de poder masculino".

En esta carrera de espermatozoides, que llegó a recaudar 1,5 millones de dólares, dos participantes (uno de UCLA y otro de la Universidad de California del Sur) se enfrentaban "para demostrar que sus pequeños soldaditos del amor son los más rápidos del lugar", según explicaba Dani en el vídeo sobre estas líneas.

"El circuito a pesar de no estar en Francia, se juega con Le Mans", ironizaba el colaborador de El Intermedio, que presentaba a los finalistas como "Lewis Pahamilton" y "Fernardo Alonso".

Mientras el ganador se llevaba un maletín de 10.000 dólares, lo que alucinaba a Dani porque "hay dinero para esta imbecilidad", el perdedor se duchaba en un misterioso líquido que Mateo prefería no comentar.

Tras conocer esta competición, proponía a Ortega Cano como representante de España en la próxima edición porque "tiene semen de fuerza".

