'Melody' defiende su puesto en Eurovisión: "Con 37 puntos en el supermercado consigues una sartén antiadherente"

La 'artista' acudía a El Intermedio tras su paso por el Festival de Eurovisión. Wyoming preguntaba a 'Melody' si consideraba que su posición había estado influenciada por la posición del Gobierno con respecto al genocidio en Gaza.

Cristina Gallego se convertía en Melody para contestar a todas aquellas preguntas que no había respondido a su vuelta del Festival de Eurovisión. El Gran Wyoming preguntaba, primero, si creía que la política había marcado su resultado en el festival.

"¿Crees que todo es culpa de 'perro' Sánchez?", planteaba Wyoming. "Soy una artista internacional, reconocida mundialmente, y también soy una diva valiente, poderosa...", afirmaba, "pero, no sé nada de política ni de zoología". "A mí del 'perro' no me preguntes, pero, de gorilas lo sé todo", añadía.

"Como mucho puedo hablar de Óscar Puente, que es gorila", afirmaba, dejando sin palabras al presentador de El Intermedio. Wyoming era más directo y preguntaba si relacionaba su derrota con la postura del Gobierno con respecto a Israel.

'Melody', de nuevo, respondía con evasivas afirmando que ella "no es como los demás" ya que ella es "una diva valiente, poderosa", añadía, cantando. La 'artista' defendía, además, que con los 37 puntos que había conseguido en la final de Eurovisión en el supermercado te daban una sartén antiadherente.

"Eso de que yo he quedado de las últimas no es verdad", añadía, "una cosa son las votaciones, pero, soy la primera en Spotify, en Youtube, en TikTok y en Duolingo desde que yo hablo tanto con Lady Gaga". Wyoming le pedía claridad para responder a la pregunta sobre si consideraba correcto que Israel participara en Eurovisión.

"A mí no me gustan los vetos, a mí me gusta la paz, la unión de civilizaciones, el amor, el arte, la música y el show", respondía. El presentador también hablaba sobre las especulaciones que se habían generado por el tiempo de silencio de la artista tras el festival. 'Melody' explicaba que no estaba enfada con la organización. "He estado con mi familia y, sobre todo, desenredándome el pelo", añadía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.