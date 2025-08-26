El 'padre' Mateo intenta exorcizar a 'Ayuso': "Sal de esta criatura, Miguel Ángel Rodríguez, el poder de Feijóo te obliga"

La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' era poseída por su jefe de gabinete y, por ello, Génova decía enviar al 'padre' Daniel Mateo para intentar sacar el espíritu de MAR de la 'presidenta'.

Cristina Gallego se convertía en Isabel Díaz Ayuso. La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' no se encontraba en su estado natural ya que había sido poseída por el espíritu de Miguel Ángel Rodríguez. Dani Mateo era el exorcista encargado de sacar el espíritu de su jefe de gabinete.

"Soy el padre Daniel, enviado de Génova para que vuelva a respetar a Feijóo y deje de soltar esas barbaridades por la boca", manifestaba el 'religioso'. "No deje que Miguel Ángel Rodríguez controle su cuerpo", pedía Daniel, "piense que el apenas sabe controlar un coche".

"Palante, palante... vais a ir todos palante", afirmaba 'Ayuso', "partido moderado el que tengo aquí colgado". "Santo cielo, está totalmente poseída", se lamentaba el 'padre'.

"Sal de esta criatura, Miguel Ángel Rodríguez, el poder de Feijóo te obliga", exclamaba el 'padre' Mateo para exorcizar a 'Ayuso'. "Qué poder de Feijóo, que se vuelva a la Xunta a mirar a los conejos", respondía la 'presidenta madrileña'.

Mateo amenazaba con recurrir a métodos más extremos y comenzaba a decir palabras en euskera. "Escuece, antes confieso que mi pareja ha defraudado a Hacienda que escuchar lenguas cooficiales", se quejaba 'Ayuso'.

El 'padre' recurría entonces a una medida "desesperada": ponía 'L'estaca' de Lluis Lach. Parecía que esto surtía efecto y 'Ayuso' volvía a su ser. Mateo le pedía entonces que lo demostrara diciendo "Madrid es España dentro de España".

Esto provocaba que el espíritu de Miguel Ángel Rodríguez volviera a manifestarse y 'Ayuso' decía: "España es una y no 51". El 'padre' afirmaba entonces que la única solución era pedir a Miguel Ángel que "en el nombre del centro derecha" abandonara ese cuerpo. A pesar de sus rezos, no conseguía liberar a 'Ayuso'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.