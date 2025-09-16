Gabriel Rufián confiesa a Thais Villas por qué no se hace fotos familiares durante las vacaciones: "Estamos hartos"

Thais Villas ha regresado al Congreso de los Diputados tras las vacaciones para preguntar a los políticos cómo han pasado el verano. Gabriel Rufián le confesó que ha dedicado el tiempo a descansar con su familia y a desconectar por completo.

En concreto, el portavoz de ERC explicó que pasó unos días en Cataluña y Euskadi para ver a la familia y después viajó al sur de Francia con su mujer e hijos. "Francia ha sido un poco más pareja, siempre vamos a un sitio que no desvelaré, que no tiene nada, pero que es bonito y hay poca gente", comentó.

Rufián reconoció además que consiguió desconectar por completo: "He desconectado hasta el punto que hubo una vez que estaba paseando y una persona se me quedó mirando y pensé '¿qué tengo en la cara?'. Se me había olvidado que era yo".

Cuando Thais le preguntó si conservaba alguna foto memorable de las vacaciones, el diputado confesó que no. "Una de las cosas que para mí son las vacaciones es no hacerme fotos, porque yo me hago muchas fotos. Nos damos cuenta mi familia, mi mujer y yo que no nos echamos fotos porque estamos hartos", explicó.

También recordó con humor un momento en el que sí compartió una imagen en redes: "Un año subí una foto corriendo y me arrepentí al segundo: parecía que estaba posando... que lo estaba, y me dio cosa".