Pedro Mansilla, sobre el chaleco de Ayuso en su foto con el equipo de Israel: "Era rojo sangre, a lo mejor por el genocidio"

Pedro Mansilla rinde su particular homenaje a Giorgio Armani en este vídeo donde repasa la influencia del mítico diseñador recientemente fallecido en el 'look' de los políticos, desde Sánchez a Gamarra, pasando por Ayuso.

Hace unos días moría el diseñador Giorgio Armani, todo un icono de la moda al que Pedro Mansilla rinde homenaje en su sección de El Intermedio, donde se propone encontrar la "huella" de Armani dentro del Congreso de los Diputados.

"Me encontré Giorgio Armani prácticamente en todos los escaños", afirma el experto, que en el vídeo sobre estas líneas comienza su análisis por Pedro Sánchez y sus trajes grises. Mansilla explica que esta elección de color se puede deber a que será "un año de mucha economía" y el gris es el color "oficial de la banca".

El gris mate que luce Sánchez que juega suavemente con tonos azules es, según Mansilla, "la declaración de intenciones de la elegancia moderna, según Armani".

En la bancada de enfrente, Mansilla asegura que "me sorprende aún más lo que veo". Para él, la chaqueta roja que llevaba Cuca Gamarra es "un homenaje clarísimo a Armani" con un rojo muy asociado al diseñador, similar al que luce Cate Blanchett en uno de sus perfumes más conocidos. "Estaba como triunfando sin necesidad de abrir la boca", afirma Pedro.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, sorprendió con un traje chaqueta reforzado con hombreras que, para Mansilla, mejora su look 'Dora la exploradora': "Se nota que nos ha visto", afirma el experto, que también analiza el 'look' de la presidenta de la Comunidad de Madrid en su encuentro con el equipo israelí de La Vuelta: "Una foto bastante lamentable, incluido el look", asegura.

Sin embargo, en este conjunto tampoco escapa el guiño a Armani con un chaleco en el que pudo "fallarle el inconsciente": "Era rojo sangre, a lo mejor por el genocidio", comenta.

Al hilo del traje chaqueta de Ayuso que "se puso para escurrir el bulto en la Asamblea un día que le iban a caer de todos los colores", Mansilla resalta que una de las aportaciones de Giorgio Armani al mundo de la moda fue "haber vestido a los hombres un poco de mujeres y a las mujeres un poco de hombres para empoderarlas".