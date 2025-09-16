Ahora

Guillermo Gauna-Vivas, CEO de 'Ayúdame3D': "Hemos entregado prótesis en Gaza, no tenemos fronteras"

Esta ONG crea prótesis y otros dispositivos adaptados que puedan ayudar a cualquier persona que lo necesite. Estos objetos se crean utilizando la tecnología de la impresión 3D.

Inés Rodríguez ha visitado 'Ayúdame3D', una entidad española que se dedica a diseñar material protésico, o cualquier tipo de dispositivo, para personas que lo necesitan de manera gratuita ya que se fabrican con impresoras 3D.

Guillermo Gauna-Vivas, CEO de la ONG, explica a Inés que él siempre había estado interesado en la impresión 3D. Durante un viaje a Kenia, vio a gente con amputaciones por encima del codo y decidió diseñar una prótesis para personas sin codo. "La metí en la maleta, tuve mucho miedo, pero llegué allí, lo entregué y funcionó muy bien", explica a Rodríguez.

Esa acción fue la "chispa" que le hizo crear la ONG. Guillermo cuenta que cualquier persona puede ayudar a la ONG haciendo una donación, pero, como indica, también venden trofeos o merchandising, que imprimen con sus impresoras 3D, para así conseguir más recursos.

Gauna-Vivas explica a Inés que actualmente tienen pedidos de más de 70 países. "Ayudamos una media de 200 personas al año, pero, un tercio de esas ayudas las entregamos en España", indica. El CEO cuenta que incluso han entregado prótesis en Gaza.

