Wyoming, sobre el juez del caso del fiscal general: "Ha tenido tantos fallos que ya le llaman el Morata de la judicatura"

Wyoming se muestra sorprendido en este vídeo de que el juez Hurtado haya reconocido su error y le haya rebajado la fianza al fiscal general del Estado: "Como siga reconociendo errores se le va a quedar el caso en nada", comenta.

En 'Más Vale Toga', Sandra Sabatés y Wyoming analizan las últimas novedades en el caso del fiscal general del Estado. En un nuevo auto, el juez Hurtado ha rebajado la fianza impuesta a Álvaro García Ortiz de 150.000 euros a 75.000.

El magistrado ha reconocido que, en la cantidad inicial, además de la hipotética indemnización para el novio de Isabel Díaz Ayuso, incluyó por error las posibles multas a las que podría ser condenado, lo que va en contra de la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional.

"Esto sí que es una novedad, el juez Hurtado reconociendo un error", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "como siga reconociendo errores se le va a quedar el caso en nada". "A lo largo de la instrucción ha tenido tantos fallos que ya le llaman el Morata de la judicatura", sentencia.

Previamente a esta decisión, González Amador había solicitado duplicar el importe de la fianza hasta los 300.000 euros, una cantidad que llama la atención a Wyoming porque "es parecida a la que intentó defraudar a Hacienda". La explicación, según él, es que "solo mueve un dedo si puede sacar como mínimo para otro Maserati".

En la sección de cocina, Thais Villas trae la 'receta' favorita de la pareja de Ayuso: fiscal general al ajillo. "Cogemos un fiscal, lo despellejamos en los medios y luego lo troceamos para quedarnos solo con los muslitos", comenta la 'chef', que lo 'salpimenta' de "bulos" y le pone dientes de ajo "para que se repitan una y otra vez".

Mientras tanto, "dejamos a parte las declaraciones de los periodistas diciendo que ya tenían la información antes de la filtración, porque si no se arruina el cas.. el plato".