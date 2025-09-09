Thais Villas desvela el gran cambio de Wyoming desde la pandemia: "Dejaste de salir tanto, de ir de acá para allá, de dar conciertos..."

"Yo no quiero que se jubile nunca", reconoce Thais Villas en esta conversación con Gonzo sobre El Gran Wyoming en el primer programa de la temporada de Salvados. El showman lleva 20 años al frente de El Intermedio y su colaboradora cree que todavía le queda mucha cuerda... porque ha cambiado mucho.

Tras cuatro décadas en televisión, 20 años al frente de El Intermedio y 70 a sus espaldas, la pregunta sobre la no tan lejana jubilación de El Gran Wyoming sale a relucir en esta conversación... y a Thais Villas se le ponen los pelos de punta. "Cuando cumplimos 18 años yo le dije: 'A ver, el año que viene, que hacemos 19, ni se te ocurra dejarlo. Tienes que dejarlo como mínimo a los 20. ¿Qué mierda de número es el 19?'", recuerda la reportera en el primer programa deSalvados de la temporada, dedicado a la figura del presentador delante y detras las cámaras.

"Yo no quiero que se jubile nunca", confiesa Thais medio en broma, medio en serio. El Intermedio cumple este curso su vigésima temporada y "el tío que más ha hablado en contra de trabajar" sigue al frente. "¿Tú crees que llega al final?", duda Gonzo. Y es aquí donde la periodista lanza la clave: "Yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que en la pandemia, el año 2020 fue un punto de inflexión en su vida".

Thais mira a su amigo y jefe: "Dejaste de salir tanto, dejaste de ir de acá para allá, dejaste los conciertos, empezaste a hacer deporte -que siempre se burlaba del resto que hacíamos deporte y nos decía: 'del deporte también se sale'-. Y se empezó a encontrar mejor. Acabó la pandemia, retomamos el programa y este señor era una persona nueva".

En 2019, Wyoming incluso había dado el paso de retirarse, aunque no llegó a hacerse efectivo. "Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no, que no y se acabó. Y luego pues me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona". Para cuando quiso volver, la suculenta oferta que le habían hecho ya había desaparecido, cuenta.