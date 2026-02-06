Fesser, sobre los disturbios en Minneapolis por el ICE: "Trump quiere provocar una respuesta violenta y parar las elecciones"

"Donald Trump quiere provocar una respuesta violenta para parar las elecciones en ciudades como Los Ángeles, Minneapolis o Chicago, que jamás le van a dar el voto a un programa racista como el que él propone", explica Fesser.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming conectan con Guillermo Fesser, que se encuentra en Minneapolis, donde el periodista ha visitado los memoriales de Renee Good y de Alex Pretti, el enfermero que fue asesinado por ICE. Además, Guillermo Fesser contesta tajante en este vídeo a "toda la gente que dice que el ICE solo va a por criminales y que Obama deportó más gente que Trump": "Hay que decir que Obama deportaría más gente, pero no lo hizo en las ciudades sino en las fronteras, y lo hizo respetando los Derechos Humanos y la Constitución de EEUU".

"Hay que recordar que cruzar la frontera sin papeles no es un delito penal sino civil", afirma Guillermo Fesser, que explica que "cuando te detiene la gente del ICE y pides un abogado, no te lo dan porque solo tienes derecho a un abogado si has cometido un crimen, si has cruzado la frontera no tienes derecho a nada". "Aprovechan ese desconocimiento de la gente y la mandan lejos", afirma Fesser, que recuerda "al pobre niño que mandaron a Texas, donde Trump se ha cargado a los jueces proinmigración y están solo los jueces que están deseando quitarse de encima la gente sin papeles, los abogados no llegan y la gente está incomunicada".

"Es el truco de coger a la gente indefensa y sin abogado", explica Fesser, que destaca que "hay gente que está pagando 500 dólares a un abogado solo para que le deje el número de teléfono por si el ICE le detiene poder decir que tiene un abogado": "Entonces ahí sí empieza su derechos constitucional de que no le pueden preguntar nada si no está presente tu abogado". El problema, según explica Fesser, es que "esto es carísimo" y, además, "mucha gente no lo sabe": "Mucha gente no tiene ni idea de que si tiene el número de un abogado su derecho es ir a la justicia federal, no a la de inmigración, y así no te deportan de inmediato".

"Esto no es un plan de ir a por criminales sino de aterrorizar a la población", explica Fesser, que denuncia que han descubierto que "en un condado de Colorado los del ICE se disfrazan de policías de tráfico": "Ponen las sirenas para que la gente se echa a la cuneta y hemos encontrado coches vacíos donde no se sabe dónde están los integrantes". "También se han encontrado cartas del as de espadas, que es la carta de la muerte, es la carta que los soldados americanos ponían en la boca de los vietnamitas cuando les mataban en la guerra para decir que era un trofeo suyo de caza", destaca Fesser, que insiste: "ICE está dejando la chulería de las cartas del as de espadas".

Por último, el periodista explica que "lo que quiere Donald Trump es provocar una respuesta violenta para parar las elecciones en ciudades como Los Ángeles, Minneapolis o Chicago, que jamás le van a dar el voto a un programa racista como el que él propone".

