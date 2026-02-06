Wyoming, de la imagen del alcalde de Móstoles: "Clavada a la del alcalde de Ponferrada sobre Nevenka, el macho alfa con su equipo"

El Gran Wyoming destaca que "la puesta en escena" del alcalde de Móstoles tras ser denunciado por acoso sexual "ha sido clavada a la que hizo el alcalde de Ponferrada cuando saltó el caso Nevenka hace más de 20 años".

Según informa 'El País', una concejala del Ayuntamiento de Móstoles acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda al PP, mediante tres cartas, dos reuniones y otra reunión fallida, para denunciar acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Sin embargo, la mujer denuncia haber recibido el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante con cualquier tipo de denuncia. Incluso, la entonces concejal escribió a Isabel Díaz Ayuso y se reunió con Alfonso Serrano y Ana Millán. Finalmente, acabó entregando el acta y dejando la política ante la falta de apoyo por parte del partido.

En su relato, la exedil explica que, al entrar a formar parte del equipo de Bautista, este intentó que la relación laboral fuera más allá y, ante la negativa, comenzó también el acoso laboral. La exconcejala fue a la Justicia reclamando que alguien había borrado todos sus correos, incluidos los que demostrarían esa petición de amparo al partido. Finalmente, el caso acabó archivándose por falta de pruebas.

Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido este jueves después de conocerse la información publicada por el diario 'El País' y ha rechazado dimitir por una acusación que nace, dice, como una venganza por no ascenderla. Según el alcalde 'popular', la mujer "trasladó su interés de asumir más responsabilidades políticas con lo cual tiraría por tierra el acuerdo con Vox". Sin embargo, desde el partido decidieron que tendría que mantener su puesto de concejala, a lo que ella "dijo que no".

En esta comparecencia, Bautista ha aparecido rodeado de su equipo de Gobierno, muchas de ellas mujeres. "La forma de gestionar el escándalo que ha elegido el alcalde de Móstoles es un poco vintage", afirma El Gran Wyoming, que destaca que "su puesta en escena ha sido clavada a la que hizo el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, cuando saltó el caso Nevenka hace más de 20 años". "El macho alfa, rodeado de todo su equipo", lamenta el presentador de El Intermedio al comparar las dos imágenes.

Ayuso y Feijóo reaccionan

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea de Madrid que la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por la ahora exconcejal de su partido en Móstoles contra Manuel Bautista, y las presiones ejercidas por dirigentes de su confianza, concretamente Alfonso Serrano y Ana Millán, para que no acudiese a los tribunales son "un caso fabricado contra el Partido Popular".

Por su parte, uno de los principales implicados, Alfonso Serrano, ha modificado su argumento y ha confirmado que sí que se reunió con la víctima. Sin embargo, ha afirmado que preguntó si era un caso de abuso y asegura que se le negó. "Él dice que se presentó como un caso laboral, aunque queda claro que esta mujer denunció un caso de acoso sexual", resalta El Gran Wyoming. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha asegurado que la denuncia "se investigó" por parte del partido y se archivó al considerar que no estaba "probada". "Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben", ha afirmado.