Wyoming, a Bezos por los despidos en el 'Washington Post': "A unos les da por una air fryer y a otros por menoscabar la democracia"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre el despido de un tercio de los trabajadores del 'Washington Post', propiedad de Jeff Bezos, mientras el magnate se gasta 75 millones de dólares en el documental sobre Melania Trump.

Wyoming arranca El Intermedio animando a la audiencia a "darse un capricho" con parte de sus ahorros porque "cada uno hace con su dinero lo que le da la gana".

Es el caso de Jeff Bezos, que ha decidido invertir 75 millones de dólares en el documental que cuenta el día a día de Melania Trump en la Casa Blanca. Un documental que se ha convertido en el más caro de la historia.

El presentador, no obstante, no entiende cómo el fundador de Amazon no se ha atrevido con una película de ficción, ya que "si algo ha demostrado la primera dama es que sabe actuar": "Es como Jackie Chan; no necesita dobles en las escenas arriesgadas", afirma.

Mientras se gasta 75 millones en el documental de Melania, Bezos ha despedido a un tercio de los empleados del 'The Washington Post', que compró en 2013 y "ahora está desmantelando". Todo ello después de que el diario retirara su apoyo a Kamala Harris en un giro conservador presente desde entonces en sus secciones de opinión. "Está vendiendo su prestigio al mejor postor", señala el Wyoming.

El presentador vuelve a la cuestión del principio y asegura que "cada uno hace con su dinero lo que le da la gana", aunque mientras unos se compran una air fryer, "a otros les da por menoscabar la democracia".

