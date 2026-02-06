Fesser denuncia que el ICE se "disfraza de policía de tráfico": "Hemos descubierto coches vacíos y no se sabe dónde están sus integrantes"

Guillermo Fesser denuncia que han descubierto que los del "ICE se disfrazan de policías de tráfico": "Ponen las sirenas para que la gente se eche a la cuneta, hemos encontrado coches vacíos donde no se sabe dónde están los integrantes".

Guillermo Fesserconecta en directo con el plató de El Intermedio desde Minneapolis, donde el periodista ha visitado los memoriales de Renee Good y de Alex Pretti, el enfermero que fue asesinado por ICE. El periodista denuncia que la actuación del ICE "no es un plan de ir a por criminales sino de aterrorizar a la población": "Hemos descubierto que en un condado de Colorado los del ICE se disfrazan de policías de tráfico".

"Ponen las sirenas para que la gente se eche a la cuneta y hemos encontrado coches vacíos donde no se sabe dónde están los integrantes", afirma el periodista, que denuncia que también "se han encontrado cartas del as de espadas, que es la carta de la muerte". En concreto, Fesser explica que esta "es la carta que los soldados americanos ponían en la boca de los vietnamitas cuando les mataban en la guerra para decir que era un trofeo suyo de caza". Por eso, "el ICE está dejando la chulería de las cartas del as de espadas".

Por último, el periodista explica que "lo que quiere Donald Trump es provocar una respuesta violenta para parar las elecciones en ciudades como Los Ángeles, Minneapolis o Chicago, que jamás le van a dar el voto a un programa racista como el que él propone".

