Esperanza Nieto, su herbolario de 170 años corre peligro por la subida de los alquileres: "Estamos matando el trabajo"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo a Esperanza Nieto, dueña de un herbolario que abrió sus puertas en 1856, pero que podría tener que cerrarlas este año, cuando vence su contrato de alquiler.

La gentrificación genera barrios uniformados e impersonales donde el objetivo es hacer negocio respondiendo a los gustos y necesidades del turismo. Algo que afecta especialmente a los comercios de proximidad que ayudaban a tejer el entramado social.

Uno de ellos es el de Esperanza Nieto, dueña del herbolario Lafuente, abierto desde 1856. Esperanza cogió el relevo de su madre en 2013, después de que ella se hiciera cargo en 1986.

En este momento se encuentran en el último año de contrato, que afronta con incertidumbre, pues podría seguir si pagara el mismo alquiler que ahora, pero se teme que se tendrá que ir.

El suyo es uno de los pocos establecimientos con más de un siglo de historia en la zona. Sin embargo, apunta que se están comprando estos establecimientos "para convertirlos en locales de lujo". Sin embargo, no cree que esa sea la opción, pues señala que "hay que conservar la fachada y lo que tenemos dentro".

En su comercio, Esperanza ofrece un "trato personalizado, una red de apoyo y cuidado que no se vende por internet". En su caso, afirma que "lo que me interesa son las personas" y considera que el turismo no genera esa red de apoyo, sino "individualidad".

Para preservar negocios como el suyo, Esperanza apunta que se debería "proteger los locales para que no pudieran especular. Que no puedan decir: '¿tu cuánto vales?'". Algo que, recuerda, "está en la ley" y que "los poderes públicos tienen que ayudar para que no pase".

Si finalmente no le renuevan el contrato de alquiler, Esperanza explica que ha pensado en buscar trabajo y no volver a abrir su negocio, sobre todo por los precios del alquiler con los que "estamos matando el trabajo".

