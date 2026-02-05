Cristina Gallego es 'FlexGirl', la superheroína que lucha contra los "tecnócratas que quieren acabar con nuestra democracia"

La colaboradora se propone luchar contra los 'tres fanáticos': Elon Musk, Pável Dúrov y Peter Thiel. Descubre cómo quiere combatir a estos tres magnates en el vídeo principal.

Cristina Gallego se ha convertido en 'FlexGirl', "prima segunda de Elastic Girl". "Yo no tengo superpoderes como ella, pero llevo dos semanas apuntada a pilates para fortalecer el suelo pélvico y luchar contra todos los tecnócratas villanos que quieren acabar con nuestra democracia", anuncia.

Gallego señala que su principal objetivo es acabar con "los tres fanáticos". "Son como los cuatro fantásticos, pero son uno menos porque el ego de su líder vale por dos", desvela. Este es Elon Musk, "más conocido como el señor X, el malvado supervillano que no se contenta con dominar la tierra y quiere conquistar el universo con su empresa de cohetes", explica 'FlexGirl'.

Musk, como cuenta, llego a ser tan poderos que tuvo un puesto en el gobierno de Estados Unidos junto al mayor supervillano de todos: Donald Trump. Cristina cuenta que hay una cosa que el señor X odia, incluso más que la calderilla: a Pedro Sánchez.

El magnate llamó al presidente español 'Dirty Sánchez' y lanzó contra él su todopoderoso rayo de insultos por la regularización de inmigrantes y por prohibir a los menores de 16 años usar las redes sociales. "Atrás, señor X, toda la ira de super Flex caerá sobre ti con el peor de mis ataques: el flex y estiramiento de dedo".

El siguiente villano es Pável Dúrov, conocido como míster Telegram. Su enemigo también es Pedro Sánchez, al que odia por querer controla a los jóvenes españoles "mientras él invade nuestros teléfonos móviles para poner a parir a Sánchez".

"Su superpoder es la difusión no solo de bulos, también de material genético, porque Mister Telegram tiene 106 hijos y el banco repleto, el de dinero y el de esperma", explica Gallego. "¡Atrás míster Telegram! Lucharé contra tus asquerosas armas, Telegram, y lo que no es Telegram y va en un botecito", afirma 'FlexGirl'.

El último de los tres fanáticos es Peter Thiel, fundador de PayPal junto al señor X. "Su enemigo no es Pedro Sánchez, es directamente la democracia", expone Gallego, "a la que ha definido como 'un experimento fallido desde que se dejó votar a las clases bajas y a las mujeres".

"Es el villano más odiado por las superheroínas y también por el Joker, porque le está quitando el puesto de payaso oficial de los villanos", expone Cristina. Gallego señala que se merece el ataque más brutal de 'FlexGirl': "la flex patada triple con doble tirabuzón y puñetazo en todos los 'PayPals'.

