'Felipón' no quiere una final del Mundial 2030 en Marruecos: "Se van a colar todos, entran por donde les sale de los huevos"

'Aznarito' y 'Felipón' reflexionan sobre la organización del Mundial 2030 entre España, Portugal y Marruecos y tienen claro que la final no se tiene que jugar en Casablanca: "El único que va a estar a gusto jugando ahí es Pedro Porro".

'Aznarito y Felipón' admiran la Copa del Mundo conquistada por la selección española en Estados Unidos: "Es más bonita que una mayoría absoluta", afirma 'Felipón', mientras que 'Aznarito' comenta que "brilla más que España cuando la gobernábamos nosotros".

En cuatro años le toca a España organizar el Mundial, según 'Aznarito' con "los tristes de los portugueses y los liantes de Marruecos". "Los futbolistas van a terminar haciendo más kilómetros que el Falcon", comenta el 'expresidente', mientras que 'Felipón' recuerda que "todo el mundo quedó encantado" con el Mundial de España '82.

'Aznarito' recuerda a 'Naranjito', una mascota "de verdad" que "transmitía buen rollo, valores y vitamina C". Para el 2030, se temen que sea una toalla portuguesa o una "pastela con chilaba" marroquí.

También les preocupa que Marruecos consiga la final del Mundial por sus tratos con Infantino. "Se van a colar todos, entran por donde les sale de los huevos", afirma 'Felipón', que prevé una nueva versión de la canción de Cucurella, pero con cuscús. 'Aznarito', por su parte, asegura que el único que se va a sentir a gusto jugando allí "va a ser Pedro Porro".

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