Del caballo que Gadafi le dio a Aznar a una foto de la Ponferradina para Zapatero: Cristina Gallego analiza los regalos que han recibido los expresidentes

Por su parte, Rajoy recibió un bolígrafo en forma de bala que recibió del presidente de Colombia para conmemorar la paz con las FARC.

La cuestión de los regalos a los expresidentes del Gobierno sigue en el aire después de conocerse que la nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas que fueron incautadas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, Cristina Gallego analiza en El Intermedio los obsequios recibidos por los últimos tres expresidentes durante sus respectivas etapas en Moncloa.

El primero en esta lista es José María Aznar. El regalo más llamativo que recibió el histórico líder del PP fue un caballo de raza árabe llamado 'El Rayo del Líder'. Lo recibió de manos del expresidente libio Muamar Gadafi en 2003, un año antes de salir del poder. Un año antes, en 2002, recibió un sombrero de cowboy durante un viaje a Canadá. Del mismo modo, recibió un collar de plata del presidente mexicano y unos prismáticos de Swarovski que le dio el primer ministro de Austria en 1998.

José Luis Rodríguez Zapatero no salió tan bien parado con Gadafi, pues recibió una silla de montar a caballo después de que el pura sangre lo recibiese Aznar. "Parecía que nos estuviese regalando un caballo a plazos", bromea Cristina Gallego. Además, Zapatero recibió en 2010 del ahora rey Carlos III de Inglaterra, que entonces era el príncipe de Gales, una foto de la Familia Real británica. También recibió en 2006 una foto enmarcada de la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Por su parte, Mariano Rajoy recibió regalos aún más raros, como un estuche de piel para guardar discos DVD o un bolígrafo en forma de bala que recibió del presidente de Colombia para conmemorar la paz con las FARC.

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