Mikel Ayestaran analiza la "victoria amarga" de Netanyahu en Israel: "Si los opositores cuentan con los partidos árabes podrían echarle mañana mismo"

Desde la sede del partido de Benjamin Netanyahu, Mikel Ayestaran analiza lo que puede ser un "auténtico batacazo electoral" del actual primer ministro israelí que, si se confirman los sondeos a pie de urna, no podría formar gobierno y quedaría en manos de la oposición.

A pocas horas de que se conozcan los resultados de las elecciones en Israel, El Intermedio conecta con Mikel Ayestaran, que desde la sede del partido de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv analiza los sondeos a pie de urna que dicen que el actual primer ministro israelí "gana las elecciones, pero es una victoria muy amarga porque pierde el control del Parlamento".

Ayestaran señala que la coalición de Neyanyahu con ultranacionalistas sionistas y ultraortodoxos "no puede formar gobierno" tras perder 14 escaños en lo que "es un auténtico batacazo electoral para el que ha sido el Gobierno más radical en la historia de Israel".

De este modo, apunta, "la pelota está en el tejado de los opositores, que si llegaran a contar con los partidos árabes podrían echar a Netanyahu mañana mismo".

Esto se debe al resultado histórico que han cosechado los partidos árabes, por lo que se produce la "gran paradoja" de que los "árabes, que son los más maltratados por el Gobierno más radical de la historia, podrían ser los árbitros en este nuevo Parlamento de Israel".

Las claves

El gran motivo de este resultado, explica Mikel, estaría en los atentados del 7 de octubre, lo que habría arrebatado a Netanyahu su imagen de "Mister Security", algo que ha intentado borrar con la campaña contra Gaza, la ocupación del sur de Líbano y Siria o la guerra contra Irán.

Otra clave es la movilización del electorado árabe, un 20 por ciento de la población de Israel, que tras mucho tiempo "no participando o boicoteando las elecciones" han dado el paso para consolidar a sus partidos como "decisivos para acabar con las dos décadas de Netanyahu".

Por el momento, desde el partido del primer ministro continúa el silencio a la espera de conocerse los resultados oficiales, pero Mikel adelanta que hoy "parece que no va a haber celebración".

Problemas legales dentro y fuera de Israel

Respecto a los problemas con la justicia del presidente israelí, que se enfrenta a 10 años de prisión por corrupción, Mikel explica que "el caso sigue adelante". También indica que los medio israelíes apuntan a que, si finalmente pierde el control del Parlamento, la oposición podría unirse para cambiar el presidente del Parlamento y "aprobar una ley para que un diputado que esté imputado ante la justicia no pueda participar en unas elecciones. Después disolverían la Cámara y convocarían unas elecciones en las que Netanyahu no podría tomar parte".

A nivel internacional, Mikel recuerda que sigue vigente la orden de busca y captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza. Por otro lado, afirma que "en la Casa Blanca no deben estar contentos con los resultados en Israel".

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