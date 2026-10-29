Fesser, sobre el papel de Trump en la fuga de Flávio Bolsonaro: "Si eres blanco con pasta te abre la muralla, si eres morenito, para el CECOT"

El corresponsal de El Intermedio en EEUU explica que el movimiento MAGA "ha puesto mucha pasta en la campaña de Bolsonaro" y la huida no habría sido posible sin la colaboración de Trump y Milei.

Tras la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro huyó del país. Lo hizo el día en el que tenía que entregar su pasaporte, ya que estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y estafa en el mundo de las apuestas deportivas.

A través de Argentina, Bolsonaro tomó un vuelo hacia Ecuador, y desde allí, otro hacia Miami. Algo que no podría haber sucedido sin la colaboración de Javier Milei y Donald Trump. Guillermo Fesser, corresponsal de El Intermedio en EEUU, detalla que Trump ha afirmado que "a él las elecciones en Brasil le huelen muy mal" y, en buena medida, por eso ha permitido que el candidato de la ultraderecha aterrice sin problemas en Florida.

La realidad, explica Fesser, es que el movimiento MAGA "ha puesto mucha pasta en la campaña de Bolsonaro". No obstante, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha asegurado que Bolsonaro ha llegado falsificando un documento. "Entonces, igual es un delincuente", defiende Fesser, que entiende que, si lo descrito por Vance es real, el político brasileño debería ser detenido en suelo estadounidense.

"Lo que se ve es que si eres blanco y tienes mucha pasta, te abre la muralla, y si eres morenito y no tienes un duro, para el CECOT", concluye Fesser, haciendo referencia a las deportaciones que Trump ha llevado a cabo a la cárcel que el presidente salvadoreño Nayib Bukele instaló en el país centroamericano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido