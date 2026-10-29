El consejo de Xavi Sáez a Inés Rodríguez para su primera película: "No pidas permiso, si quieres probar algo, hazlo sin preguntar"

Inés Rodríguez rueda su primera película, 'Abril, hoy no es invierno', cinta de Mabel Lozano donde comparte cartel con Luis Tosar o Antonio de la Torre. En este vídeo, nos muestra el rodaje.

Cuando empezó la temporada de El Intermedio, Inés Rodríguez se planteó una lista de objetivos y ya ha tachado el primero de ellos: rodar una película.

Se trata de 'Abril, hoy no es invierno', una cinta dirigida por Mabel Lozano basada en el caso real de una chica con parálisis cerebral que sufre una situación de violencia en su entorno familiar.

"Me pagan básicamente por no hacer nada, con lo que cada vez estoy más cerca de ser como Wyoming", comenta Inés, que en el rodaje tiene su propia caravana con microondas y nevera.

Mabel Lozano, especializada en documentales, asegura que la experiencia de dirigir, además de a Inés, a actores de la talla de Michelle Jenner, Luis Tosar, Javier Gutiérrez o Antonio de la Torre está siendo "muy intensa", pero también "maravillosa".

Xavi Sáez, otro de los actores, bromea con Inés y asegura que trabajar con ella "es insoportable": "No sé cómo superaremos todo este trance, por suerte quedan pocos días". Además, le da un consejo interpretativo: "No pidas permiso, no preguntes y si quieres probar algo delante de la cámara, hazlo sin preguntar".

En la escena de hoy, Inés tiene que pintar un cuadro con la boca, una técnica que ha aprendido en la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

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