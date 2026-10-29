Sandra Sabatés desmonta los bulos sobre el accidente de tren en Urda: de la foto de un vagón calcinado a las amenazas de Netanyahu

Poco después del accidente de tren en Urda ya circulaban por las redes sociales todo tipo de bulos y noticias falsas sobre la catástrofe. Sandra Sabatés desmonta algunas de ellas y pone en evidencia a los teóricos de la conspiración.

Pocas horas después de que sucediera el accidente de tren en Urda, internet y las redes sociales ya se habían llenado de noticias falsas sobre la catástrofe, como ya ocurrió con Adamuz o la DANA de la que hoy se cumplen dos años.

Sandra Sabatés desmonta algunos de estos bulos en una edición especial de 'Cazabulos'. Es el caso de las imágenes que dicen ser del accidente de Urda y en realidad son de Adamuz o de la fotografía de un vagón calcinado que en realidad es de un convoy que salió ardiendo en Zaragoza el pasado 12 de octubre.

Otra desinformación muy difundida a lo largo del día de ayer es un vídeo supuestamente grabado dentro de uno de los trenes accidentados donde se aprecian unos temblores inusuales, supuestamente, antes del impacto. El vídeo es real, pero data de febrero de 2020 en un trayecto entre Huelva y Madrid. Un "bulo recurrente" que, apunta Sandra, "también se difundió durante el accidente de Adamuz".

La desinformación no solo llega por imágenes. Muchas cuentas en redes sociales difunden información falsa, como la de que fuentes de inteligencia no descartan un ciberataque sin aportar ningún tipo de prueba. Sin embargo, señala Sandra, "a día de hoy, ni Renfe, ni Adif, ni el Gobierno han atribuido lo ocurrido en Urda a un ataque informático".

Otro vídeo muy difundido ayer por los que defienden la teoría del sabotaje y las injerencias extranjeras es el que muestra a Netanyahu amenazando a España con sabotajes o accidentes ferroviarios. Sin embargo, tal y como explica Sandra, "los subtítulos están manipulados": "Aunque está mandando un mensaje a España, nunca habla de nuestros trenes", indica.

Por todo esto, Sandra recuerda que ante catástrofes como el accidente de Urda, "es importante informarse siempre a través de cuentas oficiales y no compartir o difundir información sin comprobar que esta es veraz".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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