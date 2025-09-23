Wyoming reacciona al ver que Ayuso estaba con González Amador cuando se produjo el presunto fraude fiscal: "Me quedo muerto"

La presidenta madrileña afirma que no estaba con su pareja cuando se produjeron los hechos, pero, como muestra el presentador de El Intermedio, unas fotografías publicadas en la revista 'Lecturas' contradicen esa afirmación.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, será juzgado por fraude fiscal y organización criminal. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido atacar a la jueza a través de su perfil en la red social 'X'. Ayuso, por su parte, no ha entrado a valorar las palabras de Rodríguez, pero, "tampoco le ha desautorizado", expone Sandra Sabatés.

Al ser preguntada por la publicación de su jefe de gabinete, Ayuso evitaba responderla lanzando una curiosa teoría: "Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza sí que pensé '¿qué viene a continuación en le entorno de Sánchez?' y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano". "Siempre hay algo parejo, es como un espejo", añadía.

"Espejito, espejito, ¿quién es más culpable, yo que, simplemente, cometí el delito de enamorarme o el malvado Pedro Sánchez que tiene imputados a su hermano, a su mujer y vete tú a saber si a algún primo segundo", afirma el Gran Wyoming, simulando que es Ayuso frente a un espejo.

Wyoming le dice al espejo que, mientras lo piensa, "voy a mandarle a Feijóo esta manzana para que deje de desautorizar a mi M.A.R". "Y espero que le guste la fruta tanto como a mí". Sandra añade que otro de los argumentos que ha usado Ayuso para restar importancia al caso que afecta a su pareja ha sido señalar "que aún no le conocía cuando se produjo ese fraude fiscal".

"¿Así que aún no salían juntos cuando se produjeron los hechos?", pregunta Wyoming, "¡qué fuerte, qué fuerte!". El presentador afirma que eso "es más falso que los abdominales de Leticia Sabater". Wyoming muestra una portada de la revista 'Lecturas' de mayo de 2021, en la que se puede ver la primera foto de Ayuso y su pareja.

"Según la investigación una de las facturas falsas presentadas ante Hacienda data de junio de 2021, justo un mes después de eso", expone Wyoming. "Me quedo como se lo llevaba el novio de Ayuso: muerto", concluye el presentador.