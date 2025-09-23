Wyoming reacciona a la vuelta de Jimmy Kimmel: "Me alegro de que, al fin, se imponga la cordura"

El presentador de El Intermedio indica que más de 400 artistas han firmado una carta apoyando a Kimmel y comparando la situación con la caza de brujas del macartismo.

El Intermedio comienza con la canción 'No estamos lokos' de Ketama. Como explica el Gran Wyoming, el grupo cantaba esta canción, pero "esa era una opinión muy particular de los hermanos Carmona". "En los años 90 estábamos bastante majaras y no teníamos las cosas nada claras", añade el presentador.

"Sí es cierto, como apuntaba Ketama, que, a veces, tenemos la sensación de ser los únicos cuerdos en este mundo", reflexiona Wyoming, "y, por suerte, de vez en cuando descubrimos que no es así, que no estamos ni tan locos ni tan solos". El presentador pone, como ejemplo, la vuelta de Jimmy Kimmel después de que, hace una semana, retirasen su programa "por un comentario crítico sobre la muerte de Charlie Kirk".

Wyoming explica que más de 400 artistas han firmado una carta comparando la situación con la caza de brujas del macartismo. "Me alegro de que, al fin, se imponga la cordura, pero también es cierto que Robert De Niro nunca firmó un manifiesto a mi favor", se queja el presentador.

El presentador cuenta que, en las últimas horas, la marca de bicicletas que patrocina al equipo ciclista de Israel ha advertido que "o cambian el nombre y se desvinculan del país o no renovará su contrato con ellos". "Se ve que la marca Israel no casa con los valores del ciclismo", reflexiona Wyoming, "y eso que son los reyes de la contrarreloj, han hecho desaparecer Gaza en tiempo récord".

"Al leer estas cosas uno se da cuenta de que la opinión pública importa", expone el presentador, "y que, como decía Ketama, no estamos locos ni solos". Wyoming comenta que una mayoría de nosotros "apostamos por el sentido común": "Por no censurar a medios de comunicación, ni por patrocinar a países que están cometiendo un genocidio". "Expresa tu opinión y rebélate contra lo que consideres injusto", concluye.