Lluís Marimon, el atleta de 97 años que sigue batiendo récords: "Soy el primero de Europa en pesos"

Thais Villas ha entrevistado a Lluís Marimon, un atleta de 97 años y nueve meses que continúa compitiendo en su categoría. En la charla con la reportera de El Intermedio, contó cómo organiza su día a día para mantenerse activo y seguir batiendo récords.

Su rutina es sencilla: se levanta a las nueve de la mañana y desayuna unas tostadas con jamón y un vaso de leche. "Almuerzo y me viene a buscar mi hijo y me lleva a la imprenta hasta el mediodía… no hago nada ni mando", asegura a Villas. Allí se entretiene frente al ordenador revisando los resultados del atletismo español.

Por la tarde, acude a la pista para entrenar disciplinas como lanzamiento de jabalina o de peso, y después hace "un poco de bicicleta". Eso sí, reconoce que ha tenido que abandonar el salto de longitud: "porque tengo los tobillos mal".

Cuando Villas le preguntó qué hace para poder seguir compitiendo a los 97 años, Marimon fue claro: "Para correr a partir de los 90 primero tienes que tener un club, después tienes que pasar una revisión médica de arriba a abajo y después que el médico te deje correr".

Actualmente, Marimon lleva tres años siendo el único en su categoría y no tiene rivales que superen su marca. "Este año si ni me lo baten soy el primero de Europa en pesos", celebra con orgullo.

