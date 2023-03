"Pero, ¿qué pasa? No me creo que todavía no hayas dicho nada de la noticia del día", irrumpe Dani Mateo en el plató de El Intermedio echándole a Wyoming en cara que todavía no ha hablado de la irrupción en el panorama musical de la "nueva estrella emergente del flamenco español": El rey Felipe VI, que ha demostrado su talento con el cajón flamenco durante un homenaje a este instrumento que se ha hecho con motivo del Congreso de la lengua española que está teniendo lugar en Cádiz.

"Ole nuestro rey, que tiene una gracia que quita el sentido. Cómo domina el arte del cajón y eso que su padre era más de meter la mano en la caja", espeta el colaborador, que recibe una llamada en directo del "mismísimo Felipe VI", que presenta su nuevo proyecto musical: "Ya estoy trabajando en mi primer disco, me llamare Filipitingo. ¿A que tiene punch?".

Además, en el vídeo principal de la noticia, el 'rey Felipe' también confiesa a Dani Mateo de dónde le viene su afición por el flamenco.