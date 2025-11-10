'Feijóo' va al médico por sufrir "voxitis aguda": "¿No me podía tocar una simple gastroenteritis, como a Ayuso?

En este vídeo de El Intermedio, el humorista Raúl Pérez se mete en la piel de un preocupado 'Alberto Núñez Feijóo', que espera a ser atendido en las urgencias de la Comunidad de Madrid: "No me puedo quejar si no Ayuso me mete un sopapo".

'Alberto Núñez Feijóo' vista las urgencias de la Comunidad de Madrid al encontrarse una extraña mancha de color verde en su brazo derecho. "Madre mía lo de la Sanidad saturada va a ser verdad, pero claro no me puedo quejar si no Ayuso me mete un sopapo que me deja como para venir a urgencias y eso ya me deja fuera de juego hasta 2028", comenta desesperado el 'popular' de tener que esperan.

Unos minutos después, el doctor Dani Mateo le pasa consulta y le pregunta qué le trae por urgencias. "Estoy preocupado por esta manchita verde que me ha salido aquí en el brazo. AL principio pensaba que era Sarna, pero yo no me he juntado con nadie de izquierdas", explica 'Feijóo'.

El doctor Mateo revisa la mancha verde y se teme lo peor. "Color verde, forma irregular y olor a rancio… me temo que estamos ante un caso clarísimo de voxitis aguda. Como el partido ultra lo acecha en las encuestas, pues su organismo ha empezado a reaccionar yéndose a la ultraderecha", le diagnostica y añade que a partir de ahora se va a tener que tomar la vida con calma "porque Abascal empezó con un lunar y mírelo ahora que parece Hulk".

Tras unas cuantas pruebas más, el doctor Mateo le informa a 'Feijóo' que su corazón también ha cambiado a raíz de la voxitis aguda y que ahora "se ha movido a la ultraderecha"

Ante estas noticias, el 'líder del Partido Popular' desesperado se pregunta: "¿No me podía tocar una simple gastroenteritis, como a Ayuso? ¿Tiene cura?". A lo que Dani Mateo le receta mucho reposo y "tres romas al día de 'FrenaVox'".

