Leonor Paqué, sobre el cura que abusó de ella cuando tenía 8 años: "Éramos sus objetos sexuales, llegó a agredir a bebés"

La periodista y escritora fue abusada sexualmente por un religioso de Bilbao mientras estaba ingresada en el Sanatorio de Santa Marina. El mismo estaba tutelado por las Hermanas la Caridad de San Vicente Paúl.

Leonor Paqué ha presentado el documental 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión'. En él, ha recorrido España para hablar con personas que han sufrido abusos sexuales por parte de personas que forman parte de la iglesia. La escritora y periodista, al igual que ellos, también sufrió abusos por parte de un religioso.

Como cuenta a Andrea Ropero, sufrió abusos con solo ocho años mientras que su hermano tenía tres. "Vivíamos en Bilbao, nos pusimos enfermos. Los médicos dijeron que teníamos tuberculosis y mi madre nos ingresó en el sanatorio de Santa Marina", cuenta. Leonor expone que las monjas que gestionaban ese senatorio, las Hermanas la Caridad de San Vicente Paúl, era muy crueles y que solo había una persona amable: el cura.

"Todos los niños queríamos que ese cura nos quisiera", recuerda, "pero no nos quería porque éramos sus objetos sexuales". Paqué señala que investigando pudo descubrir que llegó, incluso, a agredir a bebés. "Era un depredador y permaneció allí para siempre", añade, "salió para morir de aquel lugar".

Las visitas de este religioso se producían cada domingo ya que iba a dar la misa. "Siempre venía solo, cuando él estaba en la habitación nunca venían las monjas", explica. Este cura escogía una cama, se sentaba de cara a un ventanal y escogía a un niño, al que sentaba en sus piernas. "Te envolvía, seguía contando historias mientras te agredía con una frialdad tremenda", recuerda.

