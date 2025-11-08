Thais Villas alucina al descubrir la anécdota de una mujer con Juan Carlos I: "Hubiese podido ser Bárbara Rey 2.0"

¿Debería volver el rey emérito a España? La reportera ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre esta cuestión en 'Hablando se enciende la gente' tras la publicación de las memorias de Juan Carlos I.

El debate vuelve a la calle gracias a 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, Thais Villas plantea a los ciudadanos una pregunta, a raíz de la publicación de 'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos I: ¿debería volver el emérito a España?

Una señora considera que Juan Carlos I debería volver a nuestro país ya que "a pesar de todo lo que ha hecho, hay tanto sinvergüenza en España que por uno más no pasa nada". Un hombre, por su parte, expone que no debería volver ya que "ha hecho muchas y muy gordas".

Una mujer, por su parte, expone que el emérito ya está mayor y que, por ello, "tiene que morir en su terreno". "No le quieren", replica otra señora, y hace una confesión: "He conocido al rey en Chinchón con una moto".

"¡Titular!", grita Thais ante la exclusiva. La mujer explica que fue cuando ambos eran más jóvenes y que el rey le saludó y, además, le preguntó si quería tomar algo. "Usted hubiese podido ser Bárbara Rey 2.0 y no quiso", responde Villas.

La señora añade que no aceptó porque iba con su marido. "Si hubiese sido ahora...", añade, entre risas. Otra mujer, por su parte, afirma que ella hubiese aceptado "a la primera", y hace un gesto de dinero con las manos.

