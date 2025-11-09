Wyoming apunta a la "brutal barrera protectora" de la Comunidad de Madrid con el novio de Ayuso: "Hostia, si hacen esto con todos"

El presentador de El Intermedio ha analizado la actualidad política de España y lo que está sucediendo en el caso contra el fiscal general: "Yo me enteré por el periódico de que tenía un problema con Hacienda".

El Gran Wyoming ha estado en laSexta Xplica para analizar la actualidad política en España. En sus palabras ha hablado del caso contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Para el presentador de El Intermedio', la pareja de la presidenta tiene "una barrera protectora brutal": "Hay un elenco en la Comunidad de Madrid dando la cara por un ciudadano particular. Hostia, si hacen eso por todos...".

En ese sentido, ha hablado de la filtración del correo electrónico del novio de Ayuso: "Yo me enteré por el periódico de que tenía un problema con Hacienda, y luego me llegó todo el lío".

"En el proceso de esta investigación se estaba filtrando todo lo que ocurría y se monta un juicio por la filtración de este señor. Cuando se hace un orden cronológico de todo quizá hubiera más de 400 personas que tenían acceso a esto pero el juez Hurtado decide que ha sido el fiscal", ha concluido.

