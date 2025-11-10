Mikel Herrán le quita mérito a la autobiografía Juan Carlos I: "No es el primer Borbón que ha causado revuelo con sus memorias"

El historiador Mikel Herrán visita El Intermedio para repasar las autobiografías más polémicas de la realeza. Desde los primeros escritos reales hasta las memorias del emérito, explica cómo estos libros han despertado curiosidad, escándalos y debates a lo largo del tiempo.

Mikel Herrán visita el plató de El Intermedio para repasar todas las autobiografías que han publicado algunos miembros de la realeza a lo largo de todos estos años. Sin embargo, antes de todo deja claro que "las del emérito no son las primeras memorias reales controvertidas".

"Durante la mayor parte de la historia, entre que la realeza no era vista tanto como personas privadas, sino como los elegidos del destino para dirigir el reino y que tenían que gobernar, pues claro, no les daba tiempo a escribir o no les interesaba. Aunque, hay excepciones, por ejemplo, Federico II de Prusia, que no escribió su autobiografía, pero su secretario publicó algunas de sus conversaciones privadas con él", explica el historiador.

Fue a finales del siglo XIX cuando la monarquía paso de ser reyes absolutos a constitucionales. "Y con ello a lo mejor les dio por aspirar el Nobel de Literatura", bromea Mikel Herrán.

"Todas estas memorias reales se convertían en 'bestseller'. Los reyes se habían convertido en símbolos de una tradición y para la gente era como abrir una ventana a un mundo que normalmente estaba rodeado de misterio y glamur", detalla el colaborador.

Asimismo, destaca que don Juan Carlos "ni siquiera es el primer Borbón que ha causado revuelo con sus memorias". Según explica Herrán, "ese honor" corresponde a su tía bisabuela, la Infanta Eulalia de Borbón. "Bajo el seudónimo de 'La Condesa de Ávila, ella hacía un alegato a favor de los derechos a la mujer y el divorcio y una de sus frases más incendiarias es: 'Algún día el pueblo sacudirá las coronas y liberándose nos liberará a nosotras'".

Fue tal el escándalo que el rey Alfonso XIII prohibió que el libro se publicase en España y además exilió a la infanta de la corte rea. "La polémica le ganó el título de la Infanta Republicana", termina diciendo Mikel Herrán.

