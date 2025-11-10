Una chica afirma que el gobierno de coalición está formado por PP y PSOE: "Se juntaron o algo así muy raro"

¿Qué conocimientos tienen los jóvenes sobre cultura general? Isma Juárez ha salido a la calle para ponerles a prueba en su concurso '¿Quién es Felipe González?'. Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

Isma Júarez vuelve a salir a la calle para enfrentar a los jóvenes a preguntas de cultura general en '¿Quién es Felipe González?'. Las primeras en participar son Ainhoa y Candela y, como es habitual, la primera pregunta que deben responder es quién es Felipe González.

"Un rey o algo", responden ambas. Isma aclara que es un expresidente del gobierno aunque les cuenta que esa pregunta no entra dentro del concurso. La primera pregunta 'oficial' es que deben decir el nombre de dos ministros actuales. "Yolanda Díaz e Irene Montero", responde Candela. Como es incorrecto, su compañera puede responder.

Ainhoa, por su parte, dice "Yolanda Díaz y Ayuso". "Esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid", aclara su compañera. Isma intenta ayudarlas y les da un nombre: "Óscar". "Fort", añade Candela. "Sí, ministro de Gimnasios... incorrecto", responde Isma.

El reportero aclara que solo puede dar un minipunto a cada una. La pregunta de desempate es qué dos partidos políticos forman parte del gobierno de coalición. Ainhoa dice que PSOE y Sumar. "Yo creo que PSOE y PP, que se juntaron o algo así muy raro", señala Candela. "No se puede juntar", replica Ainhoa. Ainhoa acierta así que, finalmente, es la que gana el premio: un busto dorado de Felipe González. La joven dedica su victoria al público.

