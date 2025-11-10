Leonor Paqué, víctima de la pederastia: "Me quitó la capacidad de confiar, sobre todo en quien te dice que te quiere"

Esta escritora y periodista ha lanzado un documental titulado 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión' en el que ha recorrido España para recoger el testimonio de personas que, como ella, fueron abusadas por personas que formaban parte de la iglesia.

Leonor Paqué, periodista y escritora, fue abusada sexualmente por un cura cuando tenía ocho años. Este religioso sentaba a los niños en sus rodillas y, mientras les contaba historias, abusaba de ellos.

Como manifiesta Leonor, en el momento que eso sucedía, no sabía qué estaba pasando. "Estabas encantada con que te abrazara y te acariciara, hasta que llegaba a los genitales y tú, ahí, sí te morías de vergüenza porque sabías que había algo ahí", expone, "la sensación se quedó de por vida, afecta para el resto de tu vida, se queda para siempre".

Paqué expone que, después de esos abusos, "no todo sobrevivió". "Efectivamente, eres una víctima porque hay cosas que te quitaron y se quedaron allí", añade. Leonor cuenta a Andrea que una de las cosas más tremendas que le quitaron fue "la capacidad de confiar, sobre todo en quien te dice que te quiere. Estás siempre en guardia".

Andrea Ropero indica que al hablar sobre casos de pederastia, estos se relacionan habitualmente con chicos muy jóvenes, pocas veces con mujeres. Para la periodista indica que esto puede deberse a que todo aquello "vinculado con la sexualidad femenina es algo como oscuro". "Nos han dicho que nos tenemos que callar", señala. "En muchas situaciones vivimos agresiones y nos han dicho que callemos", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.