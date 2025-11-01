Una fan de Lady Gaga cuenta a Isma Juárez que lleva en la cola del concierto "casi una jornada laboral"

El reportero se ha desplazado hasta Barcelona donde van a tener lugar los únicos tres conciertos que va a dar Lady Gaga en nuestro país. Juárez ha conocido un poco más a los fans de la artista.

El Palau Sant Jordi, en Barcelona, ha acogido la vuelta de Lady Gaga a nuestro país. La artista ha programado tres conciertos para que sus fans, conocidos como 'Little Monsters', puedan disfrutar de la cantante neoyorkina en directo. Isma Juárez se ha desplazado hasta la ciudad condal para conocer mejor a los fanáticos de la artista.

El reportero se acerca a un grupo de 'Little Monsters', atraído por el look que ha escogido uno de ellos. Este imita el outfit escogido por la cantante para los MTV Video Music Awards del año 2009. Una de las chicas del grupo cuenta que se han conocido en la cola.

"Llevamos con ellos todo el día", cuenta, "unas seis horas, casi una jornada laboral". "Entra dentro de los sacrificios que hemos hecho el día de hoy", añade el chico. Juárez descubre, entonces, a un chico y una chica que comparten look.

Juárez quiere saber si cuando hay personas que llevan el mismo look se suelen juntar. "¿No tiene que ser al revés?", pregunta él. "No, es un 'fandom' que somos todos hermanos", responde la chica. "Hay hermandad, somo los 'Little Monsters'", añade él.

