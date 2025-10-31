Wyoming, sobre la crisis de los cribados: "Los andaluces van a querer externalizar a Moreno Bonilla de la Junta"

"Al consejero andaluz de Sanidad le viene grande el cargo", asegura Wyoming tras la crisis de los cribados y le aconseja "ser consejero de Parques y Jardines": "Cuando toca repartir culpas se le da de maravilla poner el aspersor".

Sandra Sabatés repasa la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía después de que más de 200 mujeres hayan presentado formalmente una denuncia de forma individual al entender que ha habido una negligencia grave. Las afectadas piden más explicaciones y quieren saber por qué no fueron avisadas de que sus resultados eran dudosos.

Antonio Sanz, el consejero de Sanidad de Andalucía, ha asegurado que si se busca a un responsable, ha sido "una cuestión de autoorganización". Sin embargo, El Gran Wyoming responde tajante al político del PP: "La verdad es que cuesta creer que haya hospitales que por su cuenta tomen decisiones que pongan en riesgo la salud de sus pacientes". "Al consejero le viene grande el cargo", asegura tajante el presentador, que afirma que le vendría mejor "ser consejero de Parques y Jardines" ya que "cuando toca repartir culpas se le da de maravilla poner el aspersor".

Las explicaciones tampoco han convencido a la asociación que destapó el caso, Amama. "La respuesta no nos convence, se limitó a decir que eran órdenes verbales de los jefes de servicio, que dijeron que no llamaran más porque había una empresa que iba a hacer eso, al preguntarle sobre qué empresa era, dijo que era un grupo de personas", explica Ángela Claverol.

"Me temo que un mes después seguimos con las mismas dudas, ¿dónde estuvo el fallo?, ¿quién dio la orden de no hacer el seguimiento?", pregunta Wyoming, que asegura tajante que "en todo este asunto solo hay una cosa clara": "Como sigan produciéndose problemas por externalizar la sanidad pública, lo que van a querer externalizar los andaluces es a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía".