Wyoming carga contra Mazón: "Era un día para que las victimas se acordaran de sus familiares, no de los de él"

"Lo ocurrido tiene que ver con el empeño de Mazón en acudir al funeral a pesar del rechazo de las víctimas", asegura El Gran Wyoming sobre los abucheos a Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Un día después del funeral por el aniversario de las víctimas de la DANA, en donde Carlos Mazón fue muy criticado y abucheado, el presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado que va a reflexionar y a comparecer dentro de unos días.

"Lo ocurrido tiene que ver con el empeño de Mazón en acudir al funeral a pesar del rechazo de las víctimas", asegura El Gran Wyoming, que critica que "era un día para que las víctimas se acordaran de sus familiares, no de los familiares de Mazón".

"¿Qué va a decir en los próximos días?", se pregunta El Gran Wyoming tras escuchar a Mazón decir que va a comparecer dentro de unos días. Por su parte, Sandra Sabatés enseña un vídeo de Mazón en el que aclara qué entra en sus planes: "Tengo pensado hablar con víctimas y luego será un momento en reflexionar sobre lo que pasó (funeral)". Es más, el propio Mazón ha asegurado que "no va a haber ninguna noticia política", desmintiendo los rumores sobre una posible dimisión del presidente valenciano.

"Ya está descartando lo de dimitir", lamenta el presentador de El Intermedio.

