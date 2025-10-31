Isma Juárez conoce "a la mejor imitadora de Lady Gaga de todo el estado español": así es Lady Savannah

"Qué vergüenza, ¡id a un concierto de Rosalía!", grita Isma Juárez indignado cuando la cola del concierto de Lady Gaga no anima a una joven fan que se pone a cantar en su reportaje.

Isma Juárez se ha trasladado hasta Barcelona para conocer a los fans de la cantante Lady Gaga, quien tras siete años, vuelve a España. La artista ha agotado las entradas de sus res conciertos en el Palau Sant Jordi, los únicos que ha dado en nuestro país.

El reportero ha hablado con algunos de los 'Little Monsters', apodo por el que se conoce a los fans de la cantante. Nacho, uno de estos fans, ha asegurado que entre las tres entradas que ha comprado se ha gastado "cuatro cifras". Y es que ha asegurado que acudirá a los tres conciertos: "Me he gastado 1.500 euros aproximadamente".

Además, el joven presenta a Isma Juárez a "la mejor imitadora de Lady Gaga de todo el estado español, Lady Savannah". Después de una hora con los fans, Isma Juárez reconoce que se siente "totalmente integrado" y confiesa que "es la cola más silenciosa" en la que ha estado en su vida. Es más, cuando una de las fans se pone a cantar y nadie más la sigue, Isma Juárez grita a la cola indignado: "Qué vergüenza, ¡id a un concierto de Rosalía!".

