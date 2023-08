Fernando Tello fue enviado a Irak, donde durante casi cinco meses formó parte de la Operación Iraqi Freedom, "una misión más con ánimo de ayudar a la población civil, pero de a lo que fuimos a lo que pasó era un mundo diferente", contaba.

El exmilitar relataba que a los 10 días de llegar allí, empezaron ataques directos hacia su base y señalaba que se dieron cuenta de que no era lo que les habían contado: "Fue de pasar de una misión algo dura a hostil. A la mínima, tienes que abrir fuego para defenderte a ti o a tus compañeros".

En su vuelta a España, recordaba que estuvo bien los primeros días pero confesaba que empezaba a notar que por la noche no dormía, no salía, no quería ir donde había ruido, ni donde había mucha gente: "Me hundí". Tello declaraba que acudió al Ejército, le diagnosticaron síndrome post traumático y le despidieron: "Me dieron en la espalda y vete para casa que ya no sirves para esto".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.