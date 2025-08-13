"Ya dije lo que tengo que decir": Abel Caballero esquiva las preguntas de Andrea Ropero

La periodista acudía hasta la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid, pero sufría el silencio de varios miembros del Partido Socialista, que evitaban responder a las preguntas de la reportera.

Andrea Ropero acudía a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid donde se iba a celebrar el Comité Ejecutivo Federal. Esta reunión tenía lugar en un momento complicado para los socialistas debido al escándalo de corrupción que implicaba a Santos Cerdán.

A la entrada, ningún miembro del partido se paraba a atender a la prensa. La reportera señalaba como Abel Caballero, alcalde de Vigo, un político muy cordial con los medios, en esta ocasión, se mostraba esquivo. A la salida, pasaba algo similar y el regidor vigués evitaba responde a Ropero.

"Ya dije lo que tengo que decir", afirmaba el socialista ante las cuestiones planteadas por la periodista. "Voy con prisa", se excusaba. Por su parte, Francisco Lucas, miembro de la ejecutiva del PSOE, defendía que su partido había asumido responsabilidades con la salida de Santos Cerdán. Además, manifestaba su confianza en sus compañeros, "hasta que se demuestre lo contrario".

Emma López seguía la línea de Lucas indicando que el PSOE había asumido responsabilidades políticas. "A veces nos gustaría que las decisiones fuesen más rápidas, pero los estatutos son los que son y hay que cumplirlos", añadía, comentando la salida de Ábalos del partido.

Ropero conseguí plantear sus preguntas a Hana Jalloul, miembro de la ejecutiva del PSOE. Sobre si la información que se había filtrado podía afectar a otros compañeros, Jalloul defendía que el Gobierno es "un Gobierno progresista muy consolidado". "Lo que se tenía que hacer, se ha hecho", añadía. Además, sobre las palabras de Ábalos y Koldo sobre las mujeres, Jalloul afirmaba que esas palabras "no nos representa en absoluto".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.