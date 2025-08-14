Un hombre de barrio rico, con una pensión de 2.200 euros: "Podría ser más alta, pero sí, llego a final de mes"

¿Cómo es la pensión de los españoles?, ¿llegan a final de mes? Para descubrirlo Santi Villas se desplazó a un barrio rico y un barrio obrero.

Santi Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero en 2018 para descubrir si los españoles estaban de acuerdo con sus pensiones. Para ello, el hermano de Thais Villas charló con sus vecinos en el vídeo principal de esta noticia.

Por ejemplo, un hombre de barrio obrero confesó que tras cotizar 45 años como pastelero, su pensión no llegaba a los 900 euros. "Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?", criticó el hombre en el vídeo, donde una mujer de ese barrio desveló que con la pensión de su marido, de 700 euros, había "criado a tres hijos".

Por otro lado, un pensionista de barrio rico explicó que cobraba 2.200 euros: "Me sigo dedicando a pesar de estar jubilado porque yo soy profesor, catedrático de Psiquiatría y, al mismo tiempo, estoy becado por la Organización Mundial de la Salud".

"Afortunadamente llego bien a final de mes", aseguró el hombre, que confesó que podría tener "una pensión más alta" después de todo lo que ha hecho: "He ahorrado a través del tiempo y puedo compensar".

