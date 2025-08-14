Varios niños sufren lesiones oculares tras subirse a los coches de choque en una feria en Málaga

Qué ha pasado Varios menores sufrieron problemas en los ojos como consecuencia de pequeñas partículas metálicas que, al parecer, se habrían desprendido de la atracción, instalada en la feria de la localidad malagueña de Valle de Abdalajís.

La feria de Valle de Abdalajís, en Málaga, se ha visto envuelta en un incidente tras reportarse que varios menores sufrieron lesiones oculares al montar en los coches de choque. Al parecer, partículas metálicas desprendidas de la atracción habrían causado las lesiones. El Ayuntamiento informó de que la responsable de la atracción presentó la documentación técnica necesaria y que el consistorio dispone de la póliza de seguro para gestionar reclamaciones. La Guardia Civil investiga los hechos. Según 'Sur', 15 menores necesitaron atención médica, algunos con úlceras corneales. 'El Español' menciona hasta un centenar de afectados.

Feria accidentada este año en Valle de Abdalajís, en Málaga, después de que varios menores sufrieran lesiones oculares tras montarse en los coches de choque, afectados, al parecer, por partículas metálicas que se habrían desprendido de la atracción.

El lunes, el Ayuntamiento de la localidad malagueña comunicó en sus redes sociales de que había tenido conocimiento de "varias personas afectadas por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción". La responsable de la misma, apuntaba, había presentado "toda la documentación técnica en vigor necesaria para su instalación con las debidas condiciones de seguridad".

No obstante, señalaba, el consistorio dispone de la póliza de seguro vigente, por lo que se ponía a disposición de los afectados para hacer la correspondiente reclamación por daños a la titular de la atracción y su aseguradora. La Guardia Civil, según recoge Europa Press, mantiene abierta una investigación por estos hechos, por los que el martes constaba ya al menos una denuncia.

"Mi hijo tenía cuatro virutas de metal en el ojo"

El martes, el diario 'Sur' avanzaba que al menos 15 menores habían precisado atención médica por problemas en los ojos tras subirse a los coches de choque. El primer caso que se detectó, según el citado medio local, fue el de una menor que despertó el sábado con el ojo enrojecido y fue atendida en el ambulatorio, donde le extrajeron un cuerpo extraño. Posteriormente fueron apareciendo más afectado, algunos de los cuales fueron diagnosticados con úlceras corneales.

La madre de uno de los menores, que empezó a sufrir molestias en la feria ya el domingo por la noche, ha relatado a 'El Español', que su hijo le indicó que se había sacado "algo duro" del ojo, pero le seguía molestando. Al ver que tenía los ojos llorosos y rojos, lo llevó al centro de salud y desde allí les enviaron a Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga. "Mi hijo tenía cuatro virutas de metal metidas en el ojo", relataba la mujer.

Mientras se las extraían, el pequeño se desmayó y ahora sigue en tratamiento, porque los trozos de metal le provocaron una herida, ya que "uno estaba súper hincado". 'El Español' habla de al menos un centenar de afectados, según los vecinos del pueblo.