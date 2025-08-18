Un estudiante desvela a Isma Juárez que las chuletas se han quedado obsoletas: "La gente copia ahora con los cascos"

En este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, Isma Juárez desafió a jóvenes estudiantes con preguntas de cultura general y, de paso, descubrió que los métodos para copiar en los exámenes se han vuelto más sofisticados.

Isma Juárez salió a la calle para poner a prueba los conocimientos de cultura general de los jóvenes y, de paso, preguntarles si conocen a Felipe González.

Uno de los estudiantes acertó en qué años transcurrió la Guerra Civil, pero no tenía ni idea de lo que era un gentilicio. "Es como se le llama a la gente por donde proviene", acertaba otro de los chicos, que también cogía correctamente el rebote cuando Isma preguntaba cada cuántos años se celebran las elecciones.

Isma se sorprendía con los conocimientos de algunos chicos y chicas, que acertaban no sólo que González fue presidente del Gobierno, sino que también sabían a qué responden las siglas de la ONU, quién fue Marie Curie o las provincias de Murcia.

Guille y Ali, otros dos estudiantes, afrontaban el reto de Isma Juárez, que les preguntaba por la desembocadura del río Ebro, los apóstoles que tenía Jesucristo o la dinastía actual de los reyes de España. Guille arrasaba en concurso y Ali reconocía que "gracias a él aprobé el segundo trimestre".

Guille, de hecho, le desvelaba a Isma Juárez que las chuletas se han quedado obsoletas: "La gente copia ahora con los cascos", comentaba el joven, que como ganador promocionaba sus redes sociales y también aprovechaba para mandar un mensaje a sus padres: "Os pensáis que no sé nada, y aquí está".

