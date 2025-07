Isma Juárez alucina al hablar con varios jóvenes: "Sánchez está eliminando a Felipe González de los libros de historia"

Después de asistir la temporada pasada a la presentación de una novela gráfica sobre la vida de Jorge Semprún, un evento que contó con la presentación del expresidente del Gobierno, Felipe González, Isma Juárez salió a la calle para hacer una pequeña encuesta.

La mayoría de jóvenes que se encontraba en la calle no conocía a Felipe González. "¿Felipe González? No. No sé... Nosotros no lo hemos estudiado, nos quedamos en Zapatero en 2011", respondió una joven a Isma Juárez, que bromeó: "Pero si era antes, ¡estáis haciendo saltos en el tiempo como en 'Lost'".

"¿Será culpa de la nueva Ley educativa?, ¿Pedro Sánchez esta borrando a Felipe González de los libros de historia?", reflexionó el reportero de El Intermedio al terminar la encuesta.

