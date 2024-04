Thais Villas sale a la calle en plena campaña de la renta para generar uno de sus particulares debates en 'Hablando se enciende la gente', en esta ocasión sobre el pago de impuestos.

La gente con la que charla tiene opiniones encontradas con respecto a hacer la declaración. A pesar de que una mujer manifiesta que ella lo espera con ilusión cada año, porque le sale a devolver, otra señora expone que ella, como pensionista, paga muchos impuestos, algo que le parece mal.

En cuanto a si se pagan muchos impuestos, una mujer opina que el pago de impuestos es necesario pero que eso debería reflejarse en tener mejores servicios públicos ya que para ella, en algunas ocasiones, "van fatal". "Los impuestos deben llegar ahí", afirma.

Sobre que las empresas paguen menos, un hombre indica que eso serviría para que así se generara más trabajo. Pero otra mujer le contesta que las empresas, si generan trabajo también deben pagar a la seguridad social las horas que sus empleados trabajan y pagar los impuestos correspondientes y contribuir al país.

En cuanto a las grandes fortunas, un hombre no duda en afirmar que, en su opinión, "deberían ganar más", algo que choca con la opinión de otra mujer que considera que si ganaran más "tendrían esclavos". "A mí me han hecho un contrato trabajando 10 horas y me han contratado nada más que cuatro para hacerse más ricos".

El debate termina de manera muy cómica ya que un hombre decide preguntarle a Thais Villas en qué televisión se va a emitir el debate. Cuando descubre que es para laSexta espeta: "'¡Hostias!", y decide marcharse de la grabación, entre las risas del resto de ciudadanos que han participado.