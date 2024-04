Thais Villas sale a la calle para comprobar cómo de diferente es el ocio en un barrio rico y un barrio obrero. Mientras en el rico una mujer le explica que "tratamos que los fines de semana no caigan en la monotonía" y que procuran viajar, una del barrio obrero señala que sus fines de semana son siempre "leer y comer", si bien no sale fuera porque "la economía no me da". Preguntada por Thais sobre cuánto se deja en un fin de semana, la mujer responde tajante que "me dejo la piel fregando la casa".

Por otro lado, un hombre de barrio rico desvela que su presupuesto mensual para ocio ronda "los 350 euros", si bien en esta cifra no cuenta escapadas como la que ha hecho con su familia a Formentera: "No bajó de los 6.000 euros", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que eran cuatro personas y que se comieron "una paella rojiza que nos costó 500 euros". "Vaya tela, vaya con el ocio en su familia", reacciona Thais.

Una chica de barrio obrero asegura que no tiene ningún viaje planeado porque "no hay economía". Sin embargo, en el barrio rico otra detalla que tiene cinco viajes en proyecto, entre ellos uno a Londres "porque lo amo y tengo que ir cada x tiempo". "No sea cosa que en Londres te echen de menos", le responde Thais con ironía.