Escolar, de la estrategia de Ayuso para defender a González Amador: "Toda la Comunidad de Madrid ha estado trabajando en su defensa"

El Gran Wyoming pregunta a Ignacio Escolar por la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para defender a su novio, Alberto González Amador, de sus problemas legales. "¿El jefe de gabinete de Ayuso también trabaja para su pareja?", reflexiona irónico el directo del 'diario.es', que explica que "Miguel Ángel Rodríguez ha estado presente desde el primer día en su defensa".

"Toda la Comunidad de Madrid ha estado trabajando desde le primer día, empezando por ella, que salió denunciando una persecución política", denuncia Ignacio Escolar, que insiste en que "Ayuso no ha tratado esto como si fuera un ciudadano particular, cuando podía haberlo hecho".

"Ella se pone a defenderle públicamente y usa los recursos que tiene a mano", asegura Escolar, que analiza lo que podría suponer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que su pareja, finalmente, sea condenada: "Con todo lo que ha pasado ya, ya habría sido suficiente para cualquier otro político".

Además, para Escolar, los argumentos de Ayuso para separar el caso de su pareja del Gobierno de la Comunidad de Madrid o ella misma "no se sostienen", pues indica que hay una publicación en la revista 'Lecturas' que certifica su relación con González Amador en mayo de 2021 y, por tanto, que ya eran pareja "en los dos momentos que él engaña a Hacienda".