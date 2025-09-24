Ahora

Tras su discurso en la ONU

Wyoming, a Trump tras decir que el reconocimiento de Palestina es "un regalo a Hamás": "¿Qué es su cumpleaños?"

"Reconocer al Estado de Palestino es de justicia, sobre todo, porque hasta ahora lo más parecido a un regalo que les hemos dado a los palestinos es jugar al amigo invisible", responde El Gran Wyoming a Donald Trump.

Tras el reconocimiento del Estado Palestino por parte de los 147 de los 193 miembros, y mientras se busca una fórmula para frenar el genocidio en Gaza, Donald Trump vuelve a desmarcarse de todos y ha afeado a los que han reconocido a Palestina.

"Ahora, para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino y esto es premiar el terrorismo de Hamás", asegura el presidente de Estados Unidos, que insiste en que "es un premio por sus horribles atrocidades". "En lugar de ceder antes las demandas de Hamás, aquellos que desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: liberen a los rehenes ya", asegura Trump.

Tras escucharle, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "Ah, o sea que el reconocimiento es un regalo para Hamás, ¿qué es su cumpleaños o algo?". "Me da que no es así, reconocer al Estado de Palestino es de justicia, sobre todo, porque hasta ahora lo más parecido a un regalo que les hemos dado a los palestinos es jugar al amigo invisible".

Además, el presentador de El Intermedio destaca que "cada día aprendemos algo nuevo de Donald Trump": "Es insensible, insolidario, egocéntrico, autoritario y ahora que también es bastante quejica".

