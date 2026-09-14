Sánchez descarta que Marruecos le esté chantajeando y niega que la entrada masiva a Ceuta esté relacionada con el espionaje de Pegasus

El presidente subraya la "autonomía y defensa del interés general" de su Gobierno y plantea dar una "respuesta contundente a Marruecos si se prueba que está detrás".

Pedro Sánchez ha afirmado que no hay evidencia sólida que vincule a Marruecos con la llegada masiva de migrantes a Ceuta, negando que se trate de un chantaje o esté relacionado con el espionaje de Pegasus. Según el presidente, una versión tergiversada en redes sociales sobre una sentencia habría motivado la situación. Sánchez ha rechazado romper relaciones con Marruecos, calificando de "bulos" las acusaciones contra el país africano. Subrayó que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto y destacó la importancia de una relación positiva con Marruecos para solucionar el problema migratorio.

Pedro Sánchez ha insistido este lunes en que "a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y ha negado que la crisis acaecida en la ciudad autónoma sea un chantaje o que esté relacionada con el espionaje de Pegasus.

"La información que tenemos es que en las redes sociales se propagó una versión tergiversada de una sentencia en la que se decía que se podía llegar a España a nado y no se iba a permitir la devolución en frontera", ha indicado el presidente del Gobierno en una entrevista en El Intermedio.

Sánchez ha descartado romper relaciones con Marruecos y ha tachado de "bulos" las informaciones que señalan al país africano como responsable de la avalancha de los días 30 y 31 de julio.

"Estos bulos que se están propagando sobre el móvil u otras cuestiones, a lo mejor para una serie están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos, y no a bulos", ha sostenido.

Asimismo, ha negado que se trate de un chantaje o que esté vinculado con el espionaje de Pegasus. "En absoluto (es un chantaje). Creo que he demostrado autonomía y defensa del interés general", ha esgrimido.

Rechaza la autoría de Rabat

En este sentido, preguntado por su aparente temor a Marruecos, frente a la contundencia que ha mostrado con otros países como Israel o Estados Unidos, el socialista ha asegurado que "en política exterior, cuando hemos tenido que decir las cosas las hemos dicho claramente".

"Nunca he dicho que no vayamos a hacer una respuesta contundente a Marruecos si se prueba que está detrás. Pero no hay información que plantee su autoría", ha expuesto.

Así, ha defendido que "las relaciones con los países tienen que basarse en el respeto". "La pregunta que yo haría a aquellos partidos y a aquellas personas que exigen que rompamos relaciones con Marruecos, que es el país al que tienen que retornar una amplia mayoría de esos migrantes, es: ¿Están aportando una solución o quieren enquistar el problema?", ha planteado.

"Creo que es evidente que tenemos que articular una relación positiva con Marruecos para resolver este problema y para que no vuelva a ocurrir", ha apostillado.

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