Sánchez responde a un ceutí y desmonta el "bulo" del chantaje de Marruecos: "Para una serie de Netflix está bien, pero la realidad tiene que construirse en base a hechos"

Pedro Sánchez ha respondido en El Intermedio a algunas preguntas de los ceutíes, que han querido saber el motivo de su tibieza con Marruecos y los plazos que se dan para que Ceuta recupere la total normalidad.

En su entrevista en El Intermedio, Pedro Sánchez ha abordado con profundidad la crisis migratoria de Ceuta y también ha respondido a algunas preguntas de los ciudadanos ceutíes.

Uno de ellos, Antonio, le pregunta por los motivos de su tibieza con el Gobierno de Marruecos. El presidente del Gobierno defiende que las relaciones con el país vecino "tienen que estar basadas en el respeto y en los hechos, no en las elucubraciones y la desconsideración".

A propósito de esto, desmiente lo que él llama "bulos" que dicen que Marruecos tendría información delicada del presidente tras el hackeo de su móvil: "Para una serie de Netflix, está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos", afirma.

Sánchez también respondía a Antonio con una pregunta para "aquellos partidos políticos que están exigiendo que rompamos relaciones con Marruecos, que es el país al que tienen que retornar una amplia mayoría de los migrantes que llegaron el 30 y el 31 de julio a Ceuta": "Si rompemos relaciones, ¿están aportando una solución o quieren enquistar el problema?".

Por todo ello, defiende la importancia de establecer una "relación positiva" con Marruecos, "para resolver este problema y para que no vuelva a ocurrir". Sin embargo, no descartaría una "respuesta contundente" con Marruecos "si se prueba que está detrás de lo sucedido, pero a día de hoy no hay información sólida que plantee la autoría".

¿Cuándo volverá la normalidad a Ceuta?

Juan, otro vecino de Ceuta, pregunta al presidente del Gobierno por los plazos para que se resuelva la situación en la ciudad autónoma. Sánchez establece un plazo "de aquí a finales de año" para resolver la crisis.

En este sentido, detalla las medidas que está tomando el Gobierno, desde el aumento de la inversión para "mejorar las características de la frontera" hasta la identificación y elaboración de los expedientes de los migrantes, pasando por un inyección de 80 millones de euros para reactivar la economía ceutí.

"Es una crisis compleja, pero yo estoy convencido de que van a salir incluso más fuertes", afirma Sánchez, que explica que se plantean llegar a las 10.000 plazas habilitadas para la acogida de migrantes mientras, en paralelo, se procede a su identificación y realizan los trámites para proceder a la protección internacional o al retorno si no cumplen con los criterios.

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