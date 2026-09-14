Isma Juárez, a punto de causar un divorcio en el Gran Premio de España de Fórmula 1: "Está subiendo como la patata caliente"

El reportero se ha desplazado hasta la zona en la que se sitúa el circuito en el que se ha celebrado el Gran Premio este fin de semana. Ahí ha conocido a un grupo de fans de Fernando Alonso.

Este fin de semana Madrid ha acogido el Gran Premio de España de Fórmula 1 e Isma Juárez se ha desplazado hasta la zona de Valdebebas, lugar en el que se ha situado el circuito en el que se ha celebrado este evento deportivo.

El reportero charla, primero, con dos mujeres que llevan una camiseta de Fernando Alonso. Isma les pregunta en qué puesto ha quedado el piloto asturiano en la clasificación y estas, apenadas, responden que "regular". "Mira, para no engañarte venimos por los críos", confiesan, "son los fanáticos".

Así, cuentan que han venido un grupo de siete personas y todas van con la misma camiseta. Juárez quiere saber, entonces, el precio de las consumiciones en el interior del circuito. "¿Cuánto valen las cervezas?", pregunta. "Siete euros", dice una de ellas. "Más la entrada ¿cuánto?", añade Isma.

Explica que el precio de la entrada lo sabe su marido. "Unos 400 euros por persona", responde. Finalmente, el hombre confiesa que han pagado por las entradas casi 750 euros. "Esto está subiendo como la patata caliente", afirma Isma. El señor indica que han gastado casi 5.000 euros por todas las entradas que han tenido que adquirir.

"¿Qué vale 700 euros?", le dice su mujer, muy alarmada, "no vamos a venir más". "¿Le habías escondido el precio real de la entrada?", señala Isma. "Atención tenemos una carrera y un divorcio", añade el reportero. "Otra hucha tienen por ahí guardada", concluye la mujer.

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