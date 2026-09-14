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entrevista a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez minimiza el aviso por WhatsApp del CNI sobre Ceuta: "No son prueba de que hubo una alerta"

Los detalles El presidente del Gobierno ha reseñado que "cuando hay información de inteligencia en un país serio como es España, lo que se hace es elaborar informes de inteligencia y compartirlos con los superiores, en este caso con los responsables políticos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y el resto de los miembros del Gobierno para actuar".

Pedro Sánchez minimiza el aviso por WhatsApp del CNI sobre Ceuta: "Los WhatsApp no son prueba de que hubo una alerta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que los WhatsApp "no son prueba de que hubiera alertas. A mi juicio es más bien al contrario". Así se ha pronunciado a raíz de los mensajes a través de esa aplicación del CNI a Delegación del Gobierno de Ceuta alertando de que en redes había "un llamamiento para asalto por valla y mar" que se recoge en los informes desclasificados.

Sánchez ha reseñado en una entrevista en El Intermedio que "los ciudadanos tienen que saber que cuando hay información de inteligencia en un país serio como es España, lo que se hace es elaborar informes de inteligencia y compartirlos con los superiores, en este caso con los responsables políticos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y el resto de los miembros del Gobierno para actuar".

"Lo que hubo, efectivamente, y yo creo que esa es la prueba de los WhatsApp, hubo una atención, un estar pendientes por parte de las autoridades españolas, también de las autoridades marroquíes, pero evidentemente no en la proporción y en la movilización que vimos el 30 y el 31 de julio", ha apuntado.

Ante la pregunta de si puede volver a ocurrir una entrada masiva similar a la de finales de julio en Ceuta, el jefe del Ejecutivo ha expresado que hay que ser "muy conscientes" de que tenemos "un desafío estructural".

"Mientras exista la desigualdad que existe entre una parte de la frontera y la otra, estamos hablando de que la renta se multiplica por ocho en la parte española respecto a la marroquí, siempre va a existir el desafío de la migración", ha señalado.

Además, ha apuntado que España necesita "una cooperación positiva con Marruecos, precisamente para contener esa llegada de migrantes en el lado marroquí, y de ahí la necesidad de que la relación con Marruecos sea una relación positiva, basada en el respeto, en los hechos, por tanto, no en elucubraciones y en la desconsideración, sino en hechos ciertos, para poder establecer exactamente qué es lo que ha sucedido".

"La información que nosotros tenemos, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, es que, por supuesto, se detectaron movimientos que indicaban que iba a aumentar el número de migrantes que pudieran llegar a la ciudad autónoma de Ceuta", ha reconocido.

A continuación, sin embargo, ha agregado que "en absoluto en la dimensión y la proporción que vimos el día 30 y 31 de julio".

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