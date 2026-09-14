Wyoming pregunta Sánchez cuándo recomendará sus libros en TikTok: "Cuando me des uno y, además, firmado con dedicatoria"

El presidente del Gobierno publica en su perfil vídeos en los que recomienda libros o música. En muchos casos, estas recomendaciones enlazan con debates como, por ejemplo, el uso de la Inteligencia Artificial.

Pedro Sánchez se ha sentado este lunes frente a El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en El Intermedio. El presidente ha hecho frente a alguna de las polémicas que rodean su legislatura: desde Ceuta hasta el problema de la vivienda en nuestro país.

Al inicio del encuentro, el presentador del programa ha aprovechado para hacer una solicitud al presidente del Gobierno. "Empecemos por lo importante", le ha dicho Wyoming, "usted hace recomendaciones en redes sociales: ¿cuándo va a recomendar mis libros?". "Cuando me des uno y, además, firmado con dedicatoria", ha respondido Sánchez. "Eso está hecho", le ha dicho el presentador.

El presidente del Gobierno utiliza su perfil en la red social TikTok para hacer recomendaciones, tanto de libros como de música. Así, es habitual que, semanalmente, recomiende un libro, un disco o una lista de reproducción.

Así, Sánchez recomendaba, por ejemplo, una playlist compuesta por las canciones que más escucha, en las que estaba desde 'Gasoline' de Buck Meek a 'El Baifo' de Quevedo, y libros como 'Comerás flores', de Lucía Solla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido